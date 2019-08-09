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Временный пункт пропуска «Лубня – Волосатое», фото: ГПСУ

Временный пункт пропуска на польско-украинской границе открылся на Закарпатье (ФОТО)

9 авг 2019, 17:35
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В Закарпатской области на окраине села Лубня Великоберезнянского района открылся временный польско-украинском пункте пропуска «Лубня — Волосатое».

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Этот временный пункт пропуска открыт в рамках празднования Карпатских Дней добрососедства Украины и Польши. График его работы — с 09.00 до 19.00, он будет действовать до 19.00 10 августа.

Отмечается, что украинские пограничники, которые работают на этом пропускном пункте, проверку документов осуществляют с использованием подвижного комплекса «Гарт-1/П».

Временный пункт пропуска заработал 8 августа, в первый день его пересекли 255 человек. Большинство из них — граждане Польши — 181 человек. Граждан Украины среди этого перечня было 55 человек, также были граждане Италии, Швеции, США и Канады.

Временный пункт пропуска «Лубня – Волосатое», фото: ГПСУ

Временный пункт пропуска «Лубня – Волосатое», фото: ГПСУ

Напомним, в апреле этого года гражданин Украины смог незаконно попасть в Польшу, запутав пограничников. Границу он пересекал спиной вперед, делая вид, что возвращается в Украину. Задержали его уже на пути в соседний населенный пункт. Впоследствии оказалось, что нарушитель границы планировал через Польшу попасть в Германию, чтобы устроиться там на работу.

Источник: Ракурс


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