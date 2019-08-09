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Ракурс
Сепаратисты ДНР готовы обменять пленных по формуле «102 на 50», фото — Новое время

Сепаратисты ДНР готовы обменять пленных по формуле «102 на 50»

9 авг 2019, 16:59
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Фейковая Донецкая народная республика (ДНР) готова провести обмен пленными с Украиной по формуле «102 на 50». Террористы могут решиться на такой шаг ближе к осени.

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Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Дарья Морозова.

Сейчас у нас есть подтвержденный факт содержания украинской стороной 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены, — приводит ТАСС слова Морозовой со ссылкой на СМИ сепаратистов.

ДНР подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена, — заявила Морозова.

Ранее так называемый омбудсмен республики заявляла о возможности провести обмен пленными между ДНР и Украиной ближе к осени, если украинская сторона своевременно выполнит все необходимые процедуры.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и террористами состоялся 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных сепаратиста на 73 своих граждан. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен в 2018 году, но с тех пор новых договоренностей достичь не удавалось.

Вопрос разблокировали на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля. Стороны согласовали процедуру обмена пленными, договорившись обменять 208 плененных Украиной сепаратистов на 69 украинских военных (из них 50 человек содержатся в ДНР и 19 — в ЛНР). Тогда договорились предоставить сторонам время для так называемой «процессуальной очистки» — от четырех до шести недель.

Напомним, что адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин сообщал, что переговорный процесс по обмену политзаключенными пока почти приостановлен. Это произошло из-за процесса переформатирования власти в Украине. Фейгин сообщил, что пока непонятно, кто из украинской стороны должен отвечать за этот процесс.

Источник: Ракурс


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