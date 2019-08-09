Сепаратисти ДНР готові обміняти полонених за формулою «102 на 50», фото — Новое время

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Фейкова Донецька народна республіка (ДНР) готова провести обмін полоненими з Україною за формулою «102 на 50». Терористи можуть здійснити обмін ближче до осені.

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Про це в п’ятницю повідомила уповноважений з прав людини у невизнаній республіці Дар’я Морозова.

Нині у нас є підтверджений факт утримання українською стороною 102 наших громадян, Київ підтверджує, що в список на обмін вони включені, — наводить ТАСС слова Морозової з посиланням на ЗМІ сепаратистів.

ДНР підтвердила готовність передати Києву 50 утримуваних осіб.

Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну, — заявила Морозова.

Раніше так званий омбудсмен республіки заявляла про можливість провести обмін полоненими між ДНР і Україною ближче до осені, якщо українська сторона вчасно виконає всі потрібні процедури.

Останній великий обмін утримуваними особами між Україною і терористами відбувся 27 грудня 2017 року. Україна тоді обміняла 233 затриманих на 73 своїх громадян. Сторони заявляли про готовність продовжити обмін в 2018 році, але відтоді нових домовленостей досягнути не вдавалося.

Питання розблокували на зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську 17 липня. Тоді сторони узгодили процедуру обміну полоненими, домовившись обміняти 208 полонених Україною сепаратистів на 69 українських військових (з них 50 осіб утримуються в ДНР і 19 — в ЛНР). Тоді домовилися надати сторонам час для так званого «процесуальної очищення» — від чотирьох до шести тижнів.

Нагадаємо, що адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін повідомляв, що переговорний процес щодо обміну політв’язнями наразі майже призупинено. Це сталося через процес переформатування влади в Україні. Фейгін повідомив, що поки незрозуміло, хто з українського боку мусить відповідати за цей процес.