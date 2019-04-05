Маскировка высшего уровня: украинец задом наперед незаконно пересек границу с Польшей. Фото: Kurs

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Ракурс

Гражданин Украины незаконно попал в Польшу запутав пограничников. Мужчина пересек общую границу спиной вперед, делая вид будто возвращается в Украину.

Задержали украинца на пути в соседний населенный пункт. Во время проверки документов оказалось, что мужчине отказали в пересечении границы, а позже пограничники установили, что украинец пересек зеленый коридор. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на Пограничную службу.

Правоохранители изучили следы на границе и обнаружили, что мужчина шел спиной вперед и таким образом запутал пограничников, сделав, что идет из Польши в Украину. Во время беседы оказалось, что украинцу отказали из-за отсутствия необходимых финансов. Мужчина рассказал, что хотел через Польшу попасть в Германию и устроиться там на работу.

Сейчас нарушителя границы передали в Украину. Польская сторона на три года запретили ему въезжать в страны Шенгенской зоны.

Как ранее сообщал «Ракурс», пограничники предотвратили попытку 45-летнего жителя приграничья пронести на территорию Беларуси более 150 попугаев за пределами пунктов пропуска.