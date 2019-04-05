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Ракурс
Маскування вищого рівня: українець задки незаконно перетнув кордон з Польщею. Фото: Kurs

Маскування вищого рівня: українець задки незаконно перетнув кордон з Польщею

5 кві 2019, 14:09
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Громадянин України незаконно потрапив до Польщі заплутавши прикордонників. Чоловік перетнув спільний кордон спиною уперед, вдаючи ніби повертається в Україну.

Затримали українця на шляху до сусіднього населеного пункту. Під час перевірки документів, виявилося, що чоловіку відмовили в перетині кордону, а пізніше прикордонники встановили, що українець перетнув зелений коридор. Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на Прикордонну службу.

Правоохоронці вивчили сліди на кордоні і виявили, що чоловік йшов задки і таким чином заплутав прикордонників, вдавши, що йде з Польщі до України. Під час бесіди виявилося, що українцю відмовили через відсутність необхідних коштів. Чоловік розповів, що хотів через Польщу потрапити до Німеччини і влаштуватись там на роботу.

Наразі порушника кордону передали в Україну. Польська сторона на три роки заборонила українцю в’їжджати до країн Шенгенської зони.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прикордонники запобігли спробі 45-річного жителя прикордоння пронести на територію Білорусі понад 150 папуг поза межами пунктів пропуску.


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