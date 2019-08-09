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Тимчасовий пункт пропуску «Лубня – Волосате», фото: ДПСУ

Тимчасовий пункт пропуску на польсько-українському кордоні відкрився на Закарпатті (ФОТО)

9 сер 2019, 17:35
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У Закарпатській області на околиці села Лубня Великоберезнянського району відкрився тимчасовий польсько-український пункт пропуску «Лубня — Волосате».

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Цей тимчасовий пункт пропуску відкритий в межах відзначення Карпатських Днів добросусідства України та Польщі. Графік його роботи — з 09.00 до 19.00, він діятиме до 19.00 10 серпня.

Зазначається, що українські прикордонники, котрі працюють на цьому пропускному пункті, перевірку документів здійснюють з використанням рухомого комплексу «Гарт-1/П».

Тимчасовий пункт пропуску запрацював 8 серпня, за перший день його перетнули 255 осіб. Більшість з них — громадяни Польщі — 181 людина. Громадян України серед цього переліку було 55 осіб, також були громадяни Італії, Швеції, США та Канади.

Тимчасовий пункт пропуску «Лубня – Волосате», фото: ДПСУ

Тимчасовий пункт пропуску «Лубня – Волосате», фото: ДПСУ

Нагадаємо, у квітні цього року громадянин України зміг незаконно потрапити до Польщі, заплутавши прикордонників. Кордон він перетинав спиною вперед, вдаючи, що повертається до України. Затримали його вже на шляху до сусіднього населеного пункту. Згодом виявилося, що порушник кордону планував через Польщу потрапити до Німеччини, щоб влаштуватись там на роботу.

Джерело: Ракурс


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