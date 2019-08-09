Взрыв в Архангельской области: в Москву привезли раненых, получивших дозы радиации, фото — БезФормата

https://racurs.ua/n125382-himzaschita-i-obmotannye-plenkoy-reanimobili-v-moskvu-privezli-ranenyh-v-rezultate-vzryva.html

Ракурс

В Москву привезли шестерых пострадавших в результате взрыва двигателя в Северодвинске. Все они получили большие дозы радиации. В российскую столицу раненых привезли санитарной авиацией.

Loading...

У пострадавших констатировали два диагноза: тяжелые взрывные травмы и радиационное облучение. Такие травмы получает обычно человек, который находится вблизи места сильного взрыва, сообщает телеграмм канал Baza.

Раненых доставили в государственный биофизический центр имени Бурназяна.

Источники в Министерстве обороны России сообщают, что одежду пострадавших, костюмы химической защиты и одежду врачей, которые оказывали помощь пострадавшим, сожгли сразу после госпитализации.

Водители реанимобилей, которые везли пострадавших в больницу, были одеты в костюмы химзащиты, а машины — обмотаны пленкой.

Напомним, что взрыв в Северодвинске произошел 8 августа. Во время испытаний двигателя нового типа на корабле погибли от двух до трех человек, а пострадали 15 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Военный объект находится рядом с поселением Ненокса, это северо-западнее Северодвинске на побережье Двинской губы.

Минобороны РФ сообщило, что взрыв произошел на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. После этого начался пожар. Погибли или получили травмы военнослужащие и представители предприятия-разработчика.

Напомним, что 2 июля стало известно о гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате ВМФ РФ вследствие пожара. Несмотря на то, что авария произошла 1 июля, в России сообщили о ней только спустя сутки.