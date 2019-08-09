Месси забил лучший гол прошлой Лиги чемпионов, фото — УЕФА

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Форвард каталонского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси забил самый красивый гол Лиги чемпионов прошлого сезона.

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Так решили читатели официального сайта УЕФА, об итогах голосования на котором сегодня сообщили в Ассоциации.

Месси забил штрафной удар с 30 метров в ворота «Ливерпуля». Это произошло в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который состоялся 1 мая во Барселоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу «Барселоны», но в ответном матче британцы разбили каталонцев со счетом 4:0 и вышли в финал и в итоге выиграли Лигу чемпионов.

Гол, который признан лучшим в прошлом сезоне, стал для Месси вторым в том матче и 600-м в составе «Барселоны». Аргентинец обошел в голосовании Криштиану Роналду и его удар в поединке «Ювентуса» против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Месси выиграл награду в третий раз. Ранее его голы признавались лучшими в 2015 и 2016 годах.