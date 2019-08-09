Реинтеграция Донбасса: Нацполиция приготовила для деоккупированных регионов 800 полицейских, фото — СхидИнфо

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Национальная полиция Украина приготовила для деоккупированного Донбасса 800 полицейских. Их обучали по специально разработанной программе. Полицейских планируют задействовать к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО.

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Тренировки проходили совместно с работниками Нацгвардии, спасателями и пограничной службой, сообщил 9 августа советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время рабочего визита в Донецкую область.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что при этом правоохранители учли международные практики миротворческих миссий, изучали ситуацию на временно оккупированной территории — социально-экономическую, настроения людей, возможность возврата бизнеса.

Полицейские спрогнозировали также силы и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения, их экипировку, потребности в транспорте, технике, связи.

В деокупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

Напомним, что в июле этого года команда президента Владимира Зеленского заявляла, что готова согласиться создать на Донбассе сепаратистские анклавы, которые будут охранять миротворцы ООН. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о будущей реинтеграции Донбасса. В частности, Данилюк считает, что законодательные предпосылки интеграции созданы — часть законов для исполнение минских соглашений приняты, а специальный статус Донбасса и амнистия проголосованы.