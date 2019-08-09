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Реинтеграция Донбасса: Нацполиция приготовила для деоккупированных регионов 800 полицейских, фото — СхидИнфо

Нацполиция приготовила для деоккупированного Донбасса 800 полицейских

9 авг 2019, 19:08
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Национальная полиция Украина приготовила для деоккупированного Донбасса 800 полицейских. Их обучали по специально разработанной программе. Полицейских планируют задействовать к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО.

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Тренировки проходили совместно с работниками Нацгвардии, спасателями и пограничной службой, сообщил 9 августа советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время рабочего визита в Донецкую область.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что при этом правоохранители учли международные практики миротворческих миссий, изучали ситуацию на временно оккупированной территории — социально-экономическую, настроения людей, возможность возврата бизнеса.

Полицейские спрогнозировали также силы и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения, их экипировку, потребности в транспорте, технике, связи.

В деокупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

Напомним, что в июле этого года команда президента Владимира Зеленского заявляла, что готова согласиться создать на Донбассе сепаратистские анклавы, которые будут охранять миротворцы ООН. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о будущей реинтеграции Донбасса. В частности, Данилюк считает, что законодательные предпосылки интеграции созданы — часть законов для исполнение минских соглашений приняты, а специальный статус Донбасса и амнистия проголосованы.

Источник: Ракурс


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Нацполиция приготовила для деоккупированного Донбасса 800 полицейских

Национальная полиция приготовила для деоккупированного Донбасса 800 полицейских. Их обучали по специально разработанной программе. Полицейских планируют задействовать для восстановления государственного суверенитета на территории ОРДЛО

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