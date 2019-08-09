Кадры Зеленского: президент огласил о новом назначении в контрразведке, фото — Взгляд

https://racurs.ua/n125385-zelenskiy-oglasil-o-novom-naznachenii-v-kontrrazvedke.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский огласил о новом назначении в контрразведке. Сегодня глава государства обнародовал решение относительно должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Loading...

Его возглавит 49-летний Николай Кулешов. Об этом говорится в указе президента Украины № 590/2019 от 9 августа.

Кулешов — полковник СБУ. В секретной службе служит с 1995 года. До 2014 году служил на оперативных и руководящих должностях в подразделениях центрального аппарата СБУ.

С марта 2014 года по июль 2015 года работал первым заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, впоследствии временно исполнял обязанности начальника этого департамента. С ноября 2015 года был первым заместителем начальника департамента.

Летом 2014 года был участником антитеррористической операции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С 2014 года курировал мероприятия, осуществляемые в рамках трастового фонда Украина — НАТО по вопросам кибербезопасности. Впоследствии был куратором направления противодействия кибершпионажу и кибертерроризму, инициировал создание ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ. Именно он является ключевым элементом Национальной системы кибербезопасности Украины.

Напомним, что в начале августа Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего и. о. главы ведомства Сергея Борзова. До начала карьеры государственного служащего Борзов возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины». Успел поработать и в ООО «Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания».