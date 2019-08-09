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Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Польщі та США – Тейлор. Фото: "5 канал"

Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Польщі та США — Тейлор

9 сер 2019, 15:38
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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп незабаром можуть зустрітися двічі — на території Польщі і Сполучених Штатів.

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Як повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, на даний момент є дві можливості зустрітися главам двох держав. Обидва президенти будуть одночасно перебувати у Варшаві і Нью-Йорку. Про це інформує «Інтерфакс-Україна» із посиланням на заяву Тейлора сьогодні у Києві.

За словами Тейлора, Зеленський і Трамп розглядають можливість побачитися в обох місцях. Крім того, заплановано і офіційний візит президента України в США. Про конкретні дати поки не повідомляється.

Тейлор додав, що у обох президентів зараз робочий графік дуже завантажений. У зв’язку з цим даний візит запланований, але на порядок денний ще не внесений. Інформацію про те, що зустріч зовсім відклали, Тейлор спростував.

Нагадаємо, що раніше американська лобістська компанія опублікувала звіт, згідно з яким команда Зеленського витратила на поліпшення іміджу чинного президента України в Штатах близько 70 тис. дол. Проте цю інформацію команда Зеленського рішуче заперечує.


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