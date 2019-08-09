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Зеленский и Трамп могут встретиться в Польше и США – Тейлор. Фото: "5 канал"

Зеленский и Трамп могут встретиться в Польше и США — Тейлор

9 авг 2019, 15:38
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в скором времени могут встретиться дважды — на территории Польши и Соединенных Штатов.

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Как сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, в данный момент есть две возможности встретиться главам двух государств. Оба президента будут одновременно находиться в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Тейлора сегодня в Киеве.

По словам Тейлора, Зеленский и Трамп рассматривают возможность увидеться в обоих местах. Кроме того, запланирован и официальный визит президента Украины в США. О конкретных датах пока не сообщается.

Тейлор добавил, что у обоих президентов сейчас рабочий график очень загружен. В связи с этим данный визит запланирован, но на повестку дня еще не внесен. Информацию о том, что встречу вовсе отложили, Тейлор опроверг.

Напомним, что ранее американская лоббистская компания опубликовала отчет, согласно которому команда Зеленского потратила на улучшение имиджа действующего президента Украины в Штатах около 70 тыс. долл. Тем не менее, эту информацию команда Зеленского решительно отрицает.


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