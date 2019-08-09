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В Украину могут поставить дополнительные комплексы «Джавелин», фото: eastday.com

Тейлор: Условия дополнительных поставок «Джавелинов» согласовывают Украина и США

9 авг 2019, 15:27
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Украина и США согласовывают условия поставок в нашу страну дополнительных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin).

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Об этом сегодня заявил журналистам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Тейлора, США готовы продать это оружие Украине.

Также Тейлор прокомментировал ситуацию с гибелью четырех украинских военнослужащих в результате недавно проведенного боевиками обстрела возле Павлополя. По его мнению, совершенный после этого инцидента звонок президента Украины Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину был смелым шагом.

Этот шаг продемонстрировал моральное превосходство Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия действовала так же, — отметил Тейлор.

Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях, — добавил дипломат.

Напомним, Тейлор недавно сообщал, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества «Джавелинов» с оборонительной целью.


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