Тейлор: умови додаткових поставок «Джавелінів» узгоджують Україна та США

В Україну можуть поставити додаткові комплекси «Джавелін», фото: eastday.com

https://racurs.ua/ua/n125371-teylor-umovy-dodatkovyh-postavok-djaveliniv-uzgodjuut-ukrayina-ta-ssha.html

Ракурс

Україна та США узгоджують умови постачання до нашої держави додаткових протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin).

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Про це сьогодні заявив журналістам тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Тейлора, США готові продати цю зброю Україні.

Також Тейлор прокоментував ситуацію із загибеллю чотирьох українських військовослужбовців внаслідок нещодавно здійсненого бойовиками обстрілу біля Павлополя. На його думку, здійснений після цього інциденту дзвінок президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна був сміливим кроком.

Цей крок продемонстрував моральну перевагу України в цій війні. Україна намагається припинити війну. Ми хочемо, щоб Росія чинила так само, — наголосив Тейлор.

Думаю, Україна продемонструвала, що хоче завершити війну на своїх умовах, — додав дипломат.

Нагадаємо, Тейлор нещодавно повідомляв, що Україна звернулася до США із запитом про продаж більшої кількості «Джавелінів» із оборонною метою.