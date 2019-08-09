Трамп о Зеленском: он договорится с Россией, потому что хочет мира, фото — "Радио Свобода"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, поскольку хочет мира в Украине.

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Трамп назвал Зеленского «очень рассудительным», когда выступал перед журналистами в Вашингтоне. Его попросили прокомментировать перспективы приезда Зеленского в Вашингтон. Трамп ответил, что украинского президента пригласят в Белый дом, а также высказал мнение, что Зеленский «быстро приедет в США.

Он заключит соглашение с президентом Путиным. Его пригласят в США. Мы ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом и хочет приехать. Я думаю, он приедет. Он очень рассудительный, он хочет мира в Украине. Думаю, он приедет очень скоро, — заявил Трамп.

Ранее речь шла о возможной встрече Трампа и Зеленского в Варшаве, а также в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН. Президенты в таком случае могли бы увидеться в сентябре.

Сегодня временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что официальная поездка Зеленского в Вашингтон готовится, но не назвал при этом возможной даты.