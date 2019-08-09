Партія Порошенка запропонувала "Голосу" і "Батьківщині" співпрацю в Раді, фото — 5 канал

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Партія «Європейська солідарність» запропонувала партіям «Голос» і «Батьківщина» співпрацю в Раді. Вона також звернулася до правлячої партії «Слуга народу» з проханням надати програму, на якій в умовах однопартійної більшості базуватиметься її діяльність.

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Партія екс-президента України Петра Порошенка звернулася до «Голосу» і «Батьківщини» з пропозицією узгодити позиції щодо діяльності представників політичних сил у Верховній Раді.

Про це 9 серпня повідомила депутат «Європейської солідарності» Ірина Геращенко у Фейсбук.

Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема, до" Голосу «і» Батьківщині «, з пропозицією спільно узгодити і скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві Ради і комітетів, — повідомила Геращенко, коментуючи підсумки першої зустрічі підготовчої депутатської групи.

Нагадаємо, що сьогодні підготовча група визначила дату першого засідання нового парламенту, а ймовірний майбутній спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що партія «Слуга народу» претендуватиме на участь у всіх комітетах Ради, кількість яких скоротять.

Всього в парламент України пройшли п’ять партій: «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа — За життя» займе 37 крісел в Раді, «Батьківщина» має 24 мандати, «Європейська солідарність» — 23, а партія «Голос» отримає 17 мандатів.

«Слуга народу» отримає в цілому 254 мандата (з урахуванням мажоритарників) і зможе сформувати монокоаліцію в новому складі парламенту.