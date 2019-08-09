Партия Порошенко предложила "Голосу" и "Батькивщине" сотрудничество в Раде, фото — 5 канал

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Партия «Европейская солидарность» предложила партиям «Голос» и «Батькивщина» сотрудничество в Раде. Она также обратилась к правящей партии «Слуга народа» с просьбой предоставить программу, на которой в условиях однопартийного большинства будет базироваться ее деятельность.

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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко обратилась к «Голосу» и «Батькивщине» с предложением согласовать позиции относительно деятельности представителей политических сил в Верховной Раде.

Об этом 9 августа сообщила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Фейсбук.

Обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством, в частности, к «Голосу» и «Батькивщине», с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве Рады и комитетов, — сообщила Геращенко, комментируя итоги первой встречи подготовительной депутатской группы.

Напомним, что сегодня подготовительная группа определила дату первого заседания нового парламента, а вероятный будущий спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что партия «Слуга народа» будет претендовать на участие во всех комитетах Рады, количество которых сократят.

Всего в парламент Украины прошли пять партий: «Слуга народа» получила 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» займет 37 кресел в Раде, «Батькивщина» имеет 24 мандата, «Европейская солидарность» — 23, а партия «Голос» получит 17 мандатов.

«Слуга народа» получит в общей сложности 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.