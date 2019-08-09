Пенсію онлайн вже можна оформити в Україні. Фото:

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Пенсії в Україні тепер можна оформити онлайн, не виходячи з дому. Нову модель звернення громадян за призначенням пенсії впровадив Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Завдяки новому сервісу всі необхідні документи можна буде подати в електронному вигляді. Крім того, необхідно зареєструватися на сайті ПФУ за допомогою електронного підпису і заповнити онлайн-заяву в особистому кабінеті. Про це інформує кореспондент «РБК-Україна» із посиланням на повідомлення голови правління Пенсійного фонду України Євгена Капінуса під час прес-конференції.

Після оформлення заявки на сайті буде необхідно почекати відповіді близько 10 днів. Коли рішення про призначення пенсії буде прийняте, заявнику прийде СМС-повідомлення або лист на електронну пошту з повідомленням про необхідність візиту у сервісний центр. Після цього громадянам буде видано пенсійне посвідчення.

Як повідомив глава правління ПФУ, даний сервіс є абсолютно безкоштовним. Також він висловив надію, що незабаром більшість українців перейдуть на такий спосіб подачі документів на отримання пенсійних виплат.

Нагадаємо, що постанова про введення послуги е-Пенсія в Україні була прийнята Кабінетом міністрів 17 липня. Метою даної послуги є спрощення процесу оформлення необхідних документів для отримання матеріальної допомоги людям пенсійного віку.