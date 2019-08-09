Пенсию онлайн уже можно оформить в Украине. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/n125370-pensiu-onlayn-uje-mojno-oformit-v-ukraine.html

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Пенсии в Украине теперь можно оформить онлайн, не выходя из дома. Новую модель обращения граждан за назначением пенсии внедрил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Благодаря новому сервису все необходимые документы можно будет подать в электронном виде. Кроме того, необходимо зарегистрироваться на сайте ПФУ с помощью электронной подписи и заполнить онлайн-заявление в личном кабинете. Об этом информирует кореспондент «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение главы правления Пенсионного фонда Украины Евгения Капинуса во время пресс-конференции.

После оформления заявки на сайте будет необходимо подождать ответа около 10 дней. Когда решение о назначении пенсии будет принято, заявителю придет СМС-сообщение или письмо на электронную почту с уведомлением о необходимости визита в сервисный центр. После этого гражданам будет выдано пенсионное удостоверение.

Как сообщил глава правления ПФУ, данный сервис является абсолютно бесплатным. Также он выразил надежду, что в скором времени большинство украинцев перейдут на такой способ подачи документов на получение пенсионных выплат.

Напомним, что постановление о введении услуги е-Пенсия в Украине было принято Кабинетом министров 17 июля. Целью данной услуги является упрощение процесса оформления необходимых документов для получения материальной помощи людям пенсионного возраста.