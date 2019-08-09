Главные новости 9 августа: новая Рада готовится к дебюту, пенсия-онлайн и страсти по визиту Зеленского в США

Главные новости 9 августа: новая Рада готовится к первому заседанию, пенсия-онлайн и страсти по визиту Зеленского в США, фото — Цензор

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Главными новостями пятницы, 9 августа, стало подготовительное заседание Рады девятого созыва, информация о том, пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн, а также страсти относительно срока визита Зеленского в США.

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Первое торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 29 августа. Об этом стало известно сегодня по результатам заседания подготовительной группы, которую сформировали представители всех партий, которые прошли в Раду по итогам внеочередных выборов, состоявшихся 21 июля.

Эту дату предложил Дмитрий Разумков, представитель президентской политсилы «Слуга народа». Также было предложено даты 20 и 27 августа и 3 сентября.

После встречи лидер «Слуги народа» и один из претендентов на должность спикера в новой Раде Разумков рассказал, что его политическая сила предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27 до 22-х и претендует на участие своих представителей в каждом из них.

В «Европейской солидарности» сегодня предложили сотрудничество «Голосу» и «Батькивщине».

Сегодня стало известно, что пенсии в Украине теперь можно оформить онлайн, не выходя из дома. Новую модель обращения граждан для назначения пенсии внедрил Пенсионный фонд Украины.

В пятницу снова встал вопрос сроков визита президента Украины Зеленского в Вашингтон. Сначала о возможных даты поездки сообщил временный глава диппредставительства США в Киеве, а впоследствии тему прокомментировал и президент Дональд Трамп.