У Росії сталися два потужні землетруси. Фото: УНН

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У Росії на Камчатці сьогодні, 10 серпня, зафіксовані два сильні землетруси, які сталися за кілька годин.

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Сейсмологи зареєстрували землетруси магнітудою 4,7 і 5,1. Епіцентр першого землетрусу магнітудою 4,7 знаходився на відстані 54 км від селища Усть-Камчатськ Усть-Камчатського муніципального району. Місцеві жителі відчували поштовхи силою до чотирьох балів. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на дані головного управління МНС по Камчатському краю.

Другий землетрус, магнітуда якого склала 5,1, стався на території Елізовського району Камчатки. Епіцентр його знаходився у 115 кілометрах на південний схід від села Мильково. За словами місцевих жителів даного населеного пункту, сейсмічної події вони не відчули.

Як відзначають рятувальники, загроза цунамі під час землетрусів була відсутня. Крім того, на даний момент не повідомляється про жертви або руйнування.

Відзначимо, що землетруси сталися на тлі безперервних лісових пожеж, які все ще вирують у Сибіру. За останніми даними, осередки загорянь зменшуються, але площа руйнувань вже досягла кількох млн гектарів.

Нагадаємо, що раніше російське відділення Greenpeace повідомило про зростання площі охоплених вогнем територій за останні дні. При цьому, за інформацією екологів, боротьба з вогнем відбувається лише на 6% площі наявних пожеж.