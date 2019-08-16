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Ракурс
Засідання міської ради Одеси, фото: Одеська міська рада

Депутати побилися під час засідання Одеської міської ради (ВІДЕО)

16 сер 2019, 11:49
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Сьогоднішня сесія Одеської міської ради розпочалася з бійки, котра призвела до пошкодження техніки.

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На цій сесії мають обрати нового очільника міськради — замість Анатолія Урбанського, котрий стане депутатом Верховної Ради, повідомляє видання «Думская».

Конфлікт розпочався зі звинувачень у змові, котрі на адресу депутатів із фракцій БПП і «Опозиційний блок» оголосив депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свичинский. Він також закликав блокувати трибуну. Свичинського підтримали депутати з фракцій «Наш край» та «Батьківщина».

Після цього розпочалася бійка, під час котрої було зламано мікрофон Урбанського та відібрано його картку.

Пошкоджену техніку згодом замінили.

Зазначається, що через сутичку в сесійну залу зайшли представники поліції.

Згодом засідання все ж розпочалося, проте невдовзі в ньому була оголошена перерва.

Об 11-й годині засідання продовжилося.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня 2018 року депутати Луцької міської ради влаштували масову бійку під час голосування за питання щодо видачі права на оренду однієї із земельних ділянок.


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