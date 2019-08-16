Заседание городского совета Одессы, фото: Одесский городской совет

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Сегодняшняя сессия Одесского городского совета началась с драки, которая привела к повреждению техники.

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На этой сессии должны избрать нового главу горсовета — вместо Анатолия Урбанского, который станет депутатом Верховной Рады, сообщает издание «Думская».

Конфликт начался с обвинений в заговоре, которые в адрес депутатов из фракций БПП и «Оппозиционный блок» выдвинул депутат и заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский. Он также призвал блокировать трибуну. Свичинського поддержали депутаты из фракций «Наш край» и «Батькивщина».

После этого началась драка, во время которой был сломан микрофон Урбанского и отобрана его карточка.

Поврежденную технику впоследствии заменили.

Отмечается, что из-за стычки в сессионный зал зашли представители полиции.

Впоследствии заседание все же началось, однако вскоре в нем был объявлен перерыв.

В 11 часов заседание продолжилось.

Напомним, в ночь на 1 марта 2018 года депутаты Луцкого городского совета устроили массовую драку во время голосования за вопрос о выдаче права на аренду одного из земельных участков.