Усик впервые сразится в качестве супертяжеловеса 12 октября. Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/n125609-usik-vpervye-srazitsya-v-kachestve-supertyajelovesa-12-oktyabrya.html

Ракурс

Александр Усик, который владел титулом абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, впервые сразится в статусе супертяжеловеса 12 октября.

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Дебютный бой в супертяжелом весе 32-летний украинский боксер проведет на Wintrust Arena в американском Чикаго, сообщил менеджер Усика Эгис Климас в Instagram.

При этом имя противника Усика пока не разглашается.

Украинец должен был боксировать в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамой весной этого года, но бой отменили из-за травмы Усика. В свою очередь Такам сменил промоутера и это может помешать ему провести бой с украинским боксером.

Если во время своего дебюта в качестве супертяжеловеса Усик одержит победу, то следующим для него станет чемпионский бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который запланирован до конца текущего года.

Как известно, до сих пор Усик выигрывал все 16 своих боев, из которых 12 завершил нокаутами противников. В последний раз Усик бился в ноябре прошлого года. Тогда он победил нокаутом британца Тони Белью, защитив свои титулы в тяжелом весе. Но он их потерял, когда решил перейти в супертяжелую весовую категорию боксеров.