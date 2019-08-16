Instagram ввел функцию, которая позволит сообщать о фейках

Соцсеть Instaram ввела новую функцию, фото: Pexels

https://racurs.ua/n125608-instagram-vvel-funkciu-kotoraya-pozvolit-soobschat-o-feykah.html

Ракурс

Популярная социальная сеть Instagram (Инстаграм) ввела функцию, которая позволит пользователям сообщать о публикациях, которые, по их мнению, являются фейковыми.

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После получения соответствующих сообщений публикации проверят эксперты по фактчекингу. Об этом сообщает международная фактчекинговая сеть Poynter.

Признанные недостоверными публикации удалять не будут, однако их труднее будет найти в поисковой выдаче. Так, будет запрещено продвижение таких публикаций с помощью хештегов.

С 15 августа эта функция уже заработала в США, ожидается, что в течение двух недель ее введут в остальном мире.

Для сообщения о возможном фейке нужно нажать на расположенный в правом верхнем углу над публикацией значок из трех точек, после чего выбрать в меню пункт «Ненадлежащей контент», а в нем нажать на строку «Ложная информация».

Эксперты Poynter привели пример того, как будет работать эта функция.

Скажем, кто-то размещает изображение, которое говорит, что 2 + 2 = 5, и использует хэштег #MathExpert (эксперт по математике — ред.) для продвижения его публикации в Instagram. Как только сертифицированная проверка фактов оценит эту публикацию как ошибочную, это содержание перестает отображаться на странице хештегов #MathExpert, — отметили в фактчекинговой сети.

В Instagram люди используют несколько хештегов для распространения своего контента, чтобы он отображался на разных страницах. Именно в этой сфере мы и будем работать, — прокомментировала введение новой функции официальный представитель владельца Instagram компании Facebook Стефани Отуэй.

Напомним, в мае в Instagram заявили, что будут блокировать хэштеги о вреде вакцинации.