Instagram ввел функцию, которая позволит сообщать о фейках

Instagram ввел функцию, которая позволит сообщать о фейкахhttps://racurs.ua/n125608-instagram-vvel-funkciu-kotoraya-pozvolit-soobschat-o-feykah.htmlРакурс
Популярная социальная сеть Instagram (Инстаграм) ввела функцию, которая позволит пользователям сообщать о публикациях, которые, по их мнению, являются фейковыми.
После получения соответствующих сообщений публикации проверят эксперты по фактчекингу. Об этом сообщает международная фактчекинговая сеть Poynter.
Признанные недостоверными публикации удалять не будут, однако их труднее будет найти в поисковой выдаче. Так, будет запрещено продвижение таких публикаций с помощью хештегов.
С 15 августа эта функция уже заработала в США, ожидается, что в течение двух недель ее введут в остальном мире.
Для сообщения о возможном фейке нужно нажать на расположенный в правом верхнем углу над публикацией значок из трех точек, после чего выбрать в меню пункт «Ненадлежащей контент», а в нем нажать на строку «Ложная информация».
Эксперты Poynter привели пример того, как будет работать эта функция.
Скажем, кто-то размещает изображение, которое говорит, что 2 + 2 = 5, и использует хэштег #MathExpert (эксперт по математике — ред.) для продвижения его публикации в Instagram. Как только сертифицированная проверка фактов оценит эту публикацию как ошибочную, это содержание перестает отображаться на странице хештегов #MathExpert, — отметили в фактчекинговой сети.
В Instagram люди используют несколько хештегов для распространения своего контента, чтобы он отображался на разных страницах. Именно в этой сфере мы и будем работать, — прокомментировала введение новой функции официальный представитель владельца Instagram компании Facebook Стефани Отуэй.
Напомним, в мае в Instagram заявили, что будут блокировать хэштеги о вреде вакцинации.