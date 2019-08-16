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Дональд Трамп и Мелания Трамп, фото: Wikimedia Commons

Трамп: США и Великобритания подпишут крупную торговую сделку

16 авг 2019, 10:14
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна и Великобритания стремительно продвигаются к заключению «фантастической и большой» торговой сделки.

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Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Нью-Гемпшир, сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, он обсуждал подписание торгового соглашения в среду во время переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Трамп отметил, что, по его мнению, США нужно расширять взаимодействие с Британией в сфере бизнеса.

Отмечается, что во вторник высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил, что

США и Великобритания обсуждают временное соглашение, которое могло бы вступить в силу 1 ноября, на следующий день после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза. Это соглашение будет касаться всех секторов экономики и может действовать около шести месяцев.

Напомним, в начале августа Джонсон установил в своем кабинете часы, которые совершают обратный отсчет времени к моменту выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit). На табло этих цифровых часов высвечивается количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до ожидаемого момента наступления Brexit — 23.00 31 октября по британскому времени.


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