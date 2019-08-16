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Дональд Трамп та Меланія Трамп, фото: Wikimedia Commons

Трамп: США та Велика Британія укладуть велику торговельну угоду

16 сер 2019, 10:14
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Президент США Дональд Трамп стверджує, що його країна та Велика Британія стрімко просуваються до укладання «фантастичної та великої» торговельної угоди.

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Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів перед вильотом до штату Нью-Гемпшир, повідомляє агентство Reuters.

За словами Трампа, він обговорював підписання торговельної угоди в середу під час переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Трамп наголосив, що, на його думку, США потрібно розширювати взаємодію з Британією у сфері бізнесу.

Зазначається, що у вівторок високопоставлений представник адміністрації Трампа повідомив, що

США та Британія обговорюють тимчасову угоду, яка могла б набути чинності 1 листопада, наступного дня після того, як Британія має вийти з Євросоюзу. Ця угода стосуватиметься усіх секторів економіки й може діяти близько шести місяців.

Нагадаємо, на початку серпня Джонсон встановив у своєму кабінеті годинник, котрий рахує зворотний час до виходу Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit). На табло цього цифрового годинника висвічується кількість днів, годин, хвилин і секунд, що залишилися до очікуваного моменту настання Brexit — 23.00 31 жовтня за британським часом.


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