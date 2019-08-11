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Brexit та Єлизавета II: ЗМІ розповіли про ставлення королеви до британських політиків, фото — The Sun

Times: Єлизавета II вважає, що британські політики не здатні управляти країною

11 сер 2019, 16:21
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Королева Великої Британії Єлизавета II заявила про розчарування британськими політиками на тлі Brexit (Брекзит).

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Це сталося вперше ще у 2016 році, коли прем'єр-міністр Девід Кемерон подав у відставку після оголошення результатів референдуму щодо Brexit. Про такі настрої Єлизавети повідомила в неділю газета The Sunday Times, посилаючись на джерело в Букінгемському палаці, що володіє «бездоганною репутацією».

Королева не вірить у здатність нинішнього покоління політиків ефективно управляти державою.

Мені здається, що вона відчуває непідробне занепокоєння. Я чув, як вона говорила про те, що розчарована тим, що нинішні політики не здатні правильно керувати країною, — заявив співрозмовник видання.

Цю фразу Єлизавета II озвучила на закритому заході ще влітку 2016 року, незабаром після того, як прем'єр-міністр Девід Кемерон подав у відставку на тлі невдалих для нього підсумків референдуму про Brexit. Розчарування королеви якістю політичного керівництва тільки посилилося.

Нагадаємо, що британський монарх не бере участі в політичному житті країни й утримується від будь-яких публічних коментарів щодо спірних питань, що знаходяться в компетенції уряду. Єлизавета також так і не дала офіційної оцінки рішенню країни вийти із ЄС. Коли ж у 2016 році The Sun повідомила, що королева підтримує Brexit, Букінгемський палац відповів надзвичайно жорстким спростуванням. Прес-служба королеви заявила про те, що видання вводить в оману своїх читачів.

У Великій Британії нині ЗМІ все частіше повідомляють про те, уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона і опозиція на чолі з лідером Лейбористської партії Джеремі Корбіном мають намір звернутися безпосередньо до королеви, яка виступить у ролі арбітра.

Водночас оточення монарха робитиме все можливе, щоб Єлизавета II зберегла статус неупередженого монарха.

Нагадаємо, що наприкінці липня новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поставив Європейському Союзу умову щодо ратифікації угоди про Brexit. Він вважає, що Брюссель повинен відмовитися від запасного механізму з Північною Ірландією.


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