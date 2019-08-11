Brexit и Елизавета II: СМИ рассказали об отношении королевы к британским политикам, фото — The Sun

https://racurs.ua/n125431-times-elizaveta-ii-schitaet-chto-britanskie-politiki-ne-sposobny-upravlyat-stranoy.html

Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II заявила о разочаровании британскими политиками на фоне Brexit (Брекзит).

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Это произошло впервые еще в 2016 году, когда премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку после объявления результатов референдума относительно Brexit. О таких настроениях Елизаветы сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, ссылаясь на источник в Букингемском дворце, обладающий «безупречной репутацией».

Королева не верит в способность нынешнего поколения политиков эффективно управлять государством.

Мне кажется, что она чувствует неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной, — заявил собеседник издания.

Эту фразу Елизавета II озвучила на закрытом мероприятии еще летом 2016 года, вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку на фоне неудачных для него итогов референдума о Brexit. Разочарование королевы качеством политического руководства только усилилось.

Напомним, что британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.

Пока Елизавета так и не дала официальной оценки решению страны выйти из ЕС. Когда же в 2016 году The Sun сообщила, что королева поддерживает Brexit, Букингемский дворец ответил чрезвычайно жестким опровержением. Пресс-служба королевы заявила о том, что издание вводит в заблуждение своих читателей.

В Великобритании в настоящее время СМИ все чаще сообщают о том, правительство премьер-министра Бориса Джонсона и оппозиция во главе с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином намерены обратиться непосредственно к королеве, которая выступит в роли арбитра в вопросе выхода страны из ЕС.

В то же время окружение монарха делает все возможное, чтобы Елизавета II сохранила статус беспристрастного монарха.

Напомним, что в конце июля новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил Европейскому Союзу новое условие о ратификации соглашения о Brexit. Он считает, что Брюссель должен отказаться от запасного механизма с Северной Ирландией.