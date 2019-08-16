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Ракурс
С отравлением госпитализированы 13 детей, фото: Simerini

Массовое отравление детей произошло в Ивано-Франковской области

16 авг 2019, 09:28
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В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей.

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Пострадавшие отдыхали в частной усадьбе «Горицвит», расположенной в селе Верхний Ясынив Верховинского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что этой ночью с предварительным диагнозом «пищевое отравление», в Верховинскую центральную районную больницу госпитализировали 13 детей 2003−2007 годов рождения. Всего в частной усадьбе отдыхают 30 детей.

Сейчас осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

Комплект «Горицвит» расположен в южной части Ивано-Франковской области в 13 км к востоку от райцентра Верховина и более 110 км к западу от Черновцов.

Напомним, недавно в Береговском районе Закарпатской области произошло массовое отравление во время празднования свадьбы, которое происходило в одном из местных ресторанов. В течение 12−13 августа были госпитализированы 29 человек, из них восемь — дети. Впоследствии количество госпитализированных возросло до 35 человек. Всего на празднике находились 190 человек.

Источник: Ракурс


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