Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З отруєнням госпіталізовано 13 дітей, фото: Simerini

Масове отруєння дітей сталося в Івано-Франківській області

16 сер 2019, 09:28
999

В Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей.

Loading...

Постраждалі відпочивали в приватній садибі «Горицвіт», розташованій у селі Верхній Ясинів Верховинського району. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що цієї ночі з попереднім діагнозом «харчове отруєння», до Верховинської центральної районної лікарні госпіталізували 13 дітей 2003−2007 років народження. Всього в «Горицвіті» відпочивають 30 дітей.

Наразі здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.

Комплект «Горицвіт» розташований у південній частині Івано-Франківської області за 13 км на схід від райцентру Верховина та понад 110 км на захід від Чернівців.

Нагадаємо, нещодавно в Берегівському районі Закарпатської області сталося масове отруєння під час святкування весілля, котре відбувалося в одному з місцевих ресторанів. Протягом 12−13 серпня були госпіталізовані 29 осіб, з них восьмеро — діти. Згодом кількість госпіталізованих зросла до 35 осіб. Всього на святі перебували 190 осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Трамп хоче придбати найбільший острів у світі — ЗМІ

Джерела видання The Wall Street Journal в Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання Гренландії, котра наразі є автономною установчою країною в складі Королівства Данія

Світові новини
08:32
Новини партнерів
Загрузка...