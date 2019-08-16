Масове отруєння дітей сталося в Івано-Франківській області

З отруєнням госпіталізовано 13 дітей, фото: Simerini

https://racurs.ua/ua/n125606-masove-otruiennya-ditey-stalosya-v-ivano-frankivskiy-oblasti.html

Ракурс

В Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей.

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Постраждалі відпочивали в приватній садибі «Горицвіт», розташованій у селі Верхній Ясинів Верховинського району. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що цієї ночі з попереднім діагнозом «харчове отруєння», до Верховинської центральної районної лікарні госпіталізували 13 дітей 2003−2007 років народження. Всього в «Горицвіті» відпочивають 30 дітей.

Наразі здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.

Комплект «Горицвіт» розташований у південній частині Івано-Франківської області за 13 км на схід від райцентру Верховина та понад 110 км на захід від Чернівців.

Нагадаємо, нещодавно в Берегівському районі Закарпатської області сталося масове отруєння під час святкування весілля, котре відбувалося в одному з місцевих ресторанів. Протягом 12−13 серпня були госпіталізовані 29 осіб, з них восьмеро — діти. Згодом кількість госпіталізованих зросла до 35 осіб. Всього на святі перебували 190 осіб.