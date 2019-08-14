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Масове харчове отруєння сталося на Закарпатті, фото: «Свідок.інфо»

Масове отруєння сталося на весіллі в Закарпатській області (ВІДЕО)

14 сер 2019, 10:32
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Масове харчове отруєння сталося на весіллі в Закарпатській області.

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В результаті до Берегівської Центральної районної лікарні протягом 12−13 серпня були госпіталізовані 29 осіб, з них восьмеро — діти. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що святкування весілля відбувалося 10 серпня в розташованому в селі Слобода Берегівського району ресторані «Родинний затишок». Всього там перебувало 190 осіб.

Наразі здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.

За інформацією видання mukachevo.net, стан постраждалих оцінюється як легкого та середнього ступеня важкості.

Водночас у самому закладі стверджують, що продукти, з яких готували страви, були свіжими. Проте зазначають, що залишки страв люди забрали з собою, щоб продовжити святкування наступного дня. Тож припускають, що через спеку страви могли зіпсуватися вже згодом.

Нагадаємо, нещодавно масове харчове отруєння сталося в одному з храмів Вінницької області. Загалом постраждали 11 осіб, серед них — троє дітей. Медики діагностували в них «гострий гастроентероколіт».


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