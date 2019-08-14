Массовое пищевое отравление произошло на Закарпатье, фото: «Свідок.інфо»

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Массовое пищевое отравление произошло на свадьбе в Закарпатской области.

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В результате в Береговскую Центральную районную больницу в течение 12−13 августа были госпитализированы 29 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что празднование свадьбы происходило 10 августа в расположенном в селе Слобода Береговского района ресторане «Семейный уют». Всего там находилось 190 человек.

Сейчас осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

По информации издания mukachevo.net, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

В то же время в самом заведении утверждают, что продукты, из которых готовили блюда, были свежими. Однако отмечают, что остатки блюд люди забрали с собой, чтобы продолжить празднование на следующий день. Поэтому предполагают, что из-за жары блюда могли испортиться уже потом.

Напомним, недавно массовое пищевое отравление произошло в одном из храмов Винницкой области. Всего пострадали 11 человек, среди них — трое детей. Медики диагностировали у них «острый гастроэнтероколит».