Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Массовое пищевое отравление произошло на Закарпатье, фото: «Свідок.інфо»

Массовое отравление произошло на свадьбе в Закарпатской области (ВИДЕО)

14 авг 2019, 10:32
999

Массовое пищевое отравление произошло на свадьбе в Закарпатской области.

Loading...

В результате в Береговскую Центральную районную больницу в течение 12−13 августа были госпитализированы 29 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что празднование свадьбы происходило 10 августа в расположенном в селе Слобода Береговского района ресторане «Семейный уют». Всего там находилось 190 человек.

Сейчас осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

По информации издания mukachevo.net, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

В то же время в самом заведении утверждают, что продукты, из которых готовили блюда, были свежими. Однако отмечают, что остатки блюд люди забрали с собой, чтобы продолжить празднование на следующий день. Поэтому предполагают, что из-за жары блюда могли испортиться уже потом.

Напомним, недавно массовое пищевое отравление произошло в одном из храмов Винницкой области. Всего пострадали 11 человек, среди них — трое детей. Медики диагностировали у них «острый гастроэнтероколит».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Facebook нанимал подрядчиков прослушивать и расшифровывать сообщения пользователей — Bloomberg

Подрядчики Facebook прослушивали и расшифровывали голосовые уведомления пользователей. В соцсети заявили, что расшифровывали аудио с согласия пользователей и прекратили делать это с августа

Новости мира
09:13
Новости партнеров
Загрузка...