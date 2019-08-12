Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отравление произошло в церковном храме. Фото: NewsOne

Массовое отравление людей произошло в одном из церковных храмов Винницкой области

12 авг 2019, 09:24
999

Массовое пищевое отравление произошло в Винницкой области.

Loading...

Пострадавшие 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в селе Довжок Ямпольского района. В общем на обеде в храме находились 70 человек. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

В центральную районную больницу в городе Ямполь в течение 10−11 августа с отравлением госпитализировали 11 человек. Среди пострадавших три ребенка. Врачи диагностировали у них «острый гастроэнтероколит». Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 4 августа на поминальном обеде в Житомирской области отравились 12 человек, среди них — два ребенка. Всего на поминальном обеде, который проходил в селе Зарубинцы Андрушевского района, находились 70 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

В Украине разоблачена контролируемая «ворами в законе» преступная группа (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители Крыма разоблачили преступную организацию, которую контролировали «воры в законе». Бандиты действовали на территории АР Крым, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей

Правовые новости
10:27
Новости партнеров
Загрузка...