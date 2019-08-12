Отравление произошло в церковном храме. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n125443-massovoe-otravlenie-ludey-proizoshlo-v-odnom-iz-cerkovnyh-hramov-vinnickoy-oblasti.html

Ракурс

Массовое пищевое отравление произошло в Винницкой области.

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Пострадавшие 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в селе Довжок Ямпольского района. В общем на обеде в храме находились 70 человек. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

В центральную районную больницу в городе Ямполь в течение 10−11 августа с отравлением госпитализировали 11 человек. Среди пострадавших три ребенка. Врачи диагностировали у них «острый гастроэнтероколит». Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 4 августа на поминальном обеде в Житомирской области отравились 12 человек, среди них — два ребенка. Всего на поминальном обеде, который проходил в селе Зарубинцы Андрушевского района, находились 70 человек.