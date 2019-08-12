Отруєння сталося в церковному храмі. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n125443-masove-otruiennya-ludey-stalosya-v-odnomu-z-cerkovnyh-hramiv-vinnyckoyi-oblasti.html

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Масове харчове отруєння сталося у Вінницькій області.

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Постраждалі 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району. Загалом на обіді в храмі перебувало 70 осіб. Про це 12 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

До центральної районної лікарні в місті Ямпіль упродовж 10−11 серпня з отруєнням госпіталізували 11 осіб. Серед постраждалих троє дітей. Лікарі діагностували у них «гострий гастроентероколіт». Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 4 серпня на поминальному обіді в Житомирській області отруїлися 12 осіб, двоє з них — діти. Загалом на поминальному обіді, котрий відбувався у селі Зарубинці Андрушівського району, перебували 70 осіб.