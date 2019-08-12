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Отруєння сталося в церковному храмі. Фото: NewsOne

Масове отруєння людей сталося в одному з церковних храмів Вінницької області

12 сер 2019, 09:24
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Масове харчове отруєння сталося у Вінницькій області.

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Постраждалі 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району. Загалом на обіді в храмі перебувало 70 осіб. Про це 12 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

До центральної районної лікарні в місті Ямпіль упродовж 10−11 серпня з отруєнням госпіталізували 11 осіб. Серед постраждалих троє дітей. Лікарі діагностували у них «гострий гастроентероколіт». Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 4 серпня на поминальному обіді в Житомирській області отруїлися 12 осіб, двоє з них — діти. Загалом на поминальному обіді, котрий відбувався у селі Зарубинці Андрушівського району, перебували 70 осіб.

Джерело: Ракурс


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