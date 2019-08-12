Стрілянина сталася в барі у Мексиці. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n125442-u-meksyci-ozbroiene-ugrupovannya-vlashtuvalo-strilyanynu-v-bilyardnomu-klubi-vosmero-osib-zagynuly.html

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У Мексиці невідомі влаштували стрілянину в більярдному клубі в місті Ірапуто (штат Гуанахуато), внаслідок чого загинули восьмеро людей, ще троє дістали поранення.

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Збройний інцидент стався 12 серпня близько 22.00 за місцевим часом. За словами очевидців, угруповання діяло дуже швидко, обстріляли кількох осіб, які перебували за більярдними столами. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на El Universal.

За інформацією місцевих ЗМІ, двоє осіб померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже на лікарняних ліжках. Серед поранених — двоє неповнолітніх.

Поліцейські поки не зуміли затримати нападників. Причини мотиву злочину наразі невідомі.

Нагадаємо, стрілянину в мечеті Осло, внаслідок якої постраждала одна особа, норвезькі правоохоронці розслідують як спробу теракту. У двадцятирічного нападника знайшли тіло вбитої жінки, з якою, за даними поліції, у нього були близькі стосунки.