Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH у Twitter

https://racurs.ua/ua/n125427-strilyanynu-v-mecheti-oslo-rozsliduut-yak-terakt-staly-vidomi-podrobyci-incydentu-foto-video.html

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Стрілянину в мечеті Осло, внаслідок якої постраждала одна особа, розслідується як спроба теракту.

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Виявилося, що підозрюваний підтримував в інтернеті праві ідеї, зокрема, хвалив керівника норвезького уряду в період нацистської окупації Відкуна Квіслінга. Про це 11 серпня на прес-конференції заявили представники поліції, повідомляє «Дождь» із посиланням на Aftenposten.

Вдома у двадцятирічного нападника, який влаштував стрілянину в ісламському центрі аль-Нур, знайшли тіло вбитої жінки, з якою, за даними поліції, у нього були близькі стосунки.

Нагадаємо, 10 серпня в мечеті в передмісті Осло сталася стрілянина. Невідомий, який був озброєний двома дробовиками та пістолетом, увірвався у мечеть та почав стріляти. На щастя, відразу після кількох пострілів парафіяни його знешкодили та передали зловмисника поліції.