Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH у Twitter

Стрілянину в мечеті Осло розслідують як теракт, стали відомі подробиці інциденту (ФОТО, ВІДЕО)

11 сер 2019, 14:18
999

Стрілянину в мечеті Осло, внаслідок якої постраждала одна особа, розслідується як спроба теракту.

Loading...

Виявилося, що підозрюваний підтримував в інтернеті праві ідеї, зокрема, хвалив керівника норвезького уряду в період нацистської окупації Відкуна Квіслінга. Про це 11 серпня на прес-конференції заявили представники поліції, повідомляє «Дождь» із посиланням на Aftenposten.

Вдома у двадцятирічного нападника, який влаштував стрілянину в ісламському центрі аль-Нур, знайшли тіло вбитої жінки, з якою, за даними поліції, у нього були близькі стосунки.

Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH у Twitter

Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH у Twitter

Нагадаємо, 10 серпня в мечеті в передмісті Осло сталася стрілянина. Невідомий, який був озброєний двома дробовиками та пістолетом, увірвався у мечеть та почав стріляти. На щастя, відразу після кількох пострілів парафіяни його знешкодили та передали зловмисника поліції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...