Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH в Twitter

https://racurs.ua/n125427-strelbu-v-mecheti-oslo-rassleduut-kak-terakt-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-foto-video.html

Ракурс

Стрельба в мечети Осло, в результате которого пострадал один человек, расследуется как попытка теракта.

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Оказалось, что подозреваемый поддерживал в интернете правые идеи, в частности, хвалил руководителя норвежского правительства в период нацистской оккупации Видкуна Квислинга. Об этом 11 августа на пресс-конференции заявили представители полиции, сообщает «Дождь» со ссылкой на Aftenposten.

Дома у двадцатилетнего нападающего, который устроил стрельбу в исламском центре аль-Нур, нашли тело убитой женщины, с которой, по данным полиции, у него были близкие отношения.

Напомним, 10 августа в мечети в пригороде Осло произошла стрельба. Неизвестный, который был вооружен двумя дробовиками и пистолетом, ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили и передали злоумышленника полиции.