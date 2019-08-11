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Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH в Twitter

Стрельбу в мечети Осло расследуют как теракт, стали известны подробности инцидента (ФОТО, ВИДЕО)

11 авг 2019, 14:18
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Стрельба в мечети Осло, в результате которого пострадал один человек, расследуется как попытка теракта.

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Оказалось, что подозреваемый поддерживал в интернете правые идеи, в частности, хвалил руководителя норвежского правительства в период нацистской оккупации Видкуна Квислинга. Об этом 11 августа на пресс-конференции заявили представители полиции, сообщает «Дождь» со ссылкой на Aftenposten.

Дома у двадцатилетнего нападающего, который устроил стрельбу в исламском центре аль-Нур, нашли тело убитой женщины, с которой, по данным полиции, у него были близкие отношения.

Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH в Twitter

Теракт в Осло. Фото: DAILY SABAH в Twitter

Напомним, 10 августа в мечети в пригороде Осло произошла стрельба. Неизвестный, который был вооружен двумя дробовиками и пистолетом, ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили и передали злоумышленника полиции.

Источник: Ракурс


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