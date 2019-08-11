Стрельбу в мечети Осло расследуют как теракт, стали известны подробности инцидента (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125427-strelbu-v-mecheti-oslo-rassleduut-kak-terakt-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-foto-video.htmlРакурс
Стрельба в мечети Осло, в результате которого пострадал один человек, расследуется как попытка теракта.
Оказалось, что подозреваемый поддерживал в интернете правые идеи, в частности, хвалил руководителя норвежского правительства в период нацистской оккупации Видкуна Квислинга. Об этом 11 августа на пресс-конференции заявили представители полиции, сообщает «Дождь» со ссылкой на Aftenposten.
Дома у двадцатилетнего нападающего, который устроил стрельбу в исламском центре аль-Нур, нашли тело убитой женщины, с которой, по данным полиции, у него были близкие отношения.
Напомним, 10 августа в мечети в пригороде Осло произошла стрельба. Неизвестный, который был вооружен двумя дробовиками и пистолетом, ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили и передали злоумышленника полиции.