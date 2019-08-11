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Столкновения в Иерусалиме. Фото: newsru.co.il

Массовые столкновения с правоохранителями произошли после молебна в Иерусалиме (ФОТО, ВИДЕО)

11 авг 2019, 13:47
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Массовые беспорядки произошли в Иерусалиме с участием сотрудников полиции и мусульман.

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Инцидент случился после завершения молебна в мечети Аль-Акса. Мусульмане начали бросать камни в силовиков, выкрикивать ругательства и провокационные лозунги. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

Полицейские вынуждены были в ответ применить слезоточивый газ, задержали наиболее агрессивных лиц. В результате столкновений пострадали несколько десятков гражданских и четыре сотрудника полиции. Среди пострадавших есть дети. Силовики закрыли мечеть и оттесняют гражданских с Храмовой горы для восстановления общественного порядка.

Столкновения в Иерусалиме. Фото: newsru.co.il

Напомним, в июне в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицейскими. Причиной конфликта стало посещение евреями-ортодоксами Храмовой горы во время последних дней Рамадана.

Источник: Ракурс


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