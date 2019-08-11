Массовые столкновения с правоохранителями произошли после молебна в Иерусалиме (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125426-massovye-stolknoveniya-s-pravoohranitelyami-proizoshli-posle-molebna-v-ierusalime-foto-video.htmlРакурс
Массовые беспорядки произошли в Иерусалиме с участием сотрудников полиции и мусульман.
Инцидент случился после завершения молебна в мечети Аль-Акса. Мусульмане начали бросать камни в силовиков, выкрикивать ругательства и провокационные лозунги. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.
Полицейские вынуждены были в ответ применить слезоточивый газ, задержали наиболее агрессивных лиц. В результате столкновений пострадали несколько десятков гражданских и четыре сотрудника полиции. Среди пострадавших есть дети. Силовики закрыли мечеть и оттесняют гражданских с Храмовой горы для восстановления общественного порядка.
Напомним, в июне в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицейскими. Причиной конфликта стало посещение евреями-ортодоксами Храмовой горы во время последних дней Рамадана.