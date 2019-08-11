Сутички в Єрусалимі. Фото: newsru.co.il

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Масові сутички сталися в Єрусалимі за участю співробітників поліції та мусульман.

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Інцидент трапився після завершення молебня в мечеті Аль-Акса. Мусульмани почали жбурляти каміння в силовиків, вигукувати лайки та провокативні лозунги. Про це 11 серпня повідомляє ТАСС із посиланням на The Jerusalem Post.

Поліцейські змушені були у відповідь застосувати сльозогінний газ, затримали найбільш агресивних осіб. Внаслідок сутичок постраждали декілька десятків цивільних та четверо співробітників поліції. Серед постраждалих є діти. Силовики закрили мечеть та відтісняють цивільних з Храмової гори для відновлення громадського порядку.

Нагадаємо, у червні в Єрусалимі сталися сутички між мусульманами та поліцейськими. Причиною конфлікту стало відвідування євреями-ортодоксами Храмової гори під час останніх днів Рамадану.