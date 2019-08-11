«Боїнг» 787. Фото: flickr.com

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Ракурс

Пасажирський літак Boeing 787 (Боїнг) здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима.

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Фрагменти авіалайнера впали на дахи та автомобілі міста Ф’юмічіно. Літак здійснив аварійну посадку невдовзі після зльоту. На борту перебували 298 пасажирів на борту, «Боїнг» прямував до Лос-Анджелеса. Про це 11 серпня повідомляє газета La Repubblica.

Попередньо встановлено, що у літака виникли проблеми з двигуном. Окремі уламки сягали довжини у 5 см. Загалом уламки потрапили на 25 автомобілів та 12 будинків. У деяких авто розбите скло, дахи деяких будинків пошкоджені. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Аварійна посадка пройшла без проблем у присутності надзвичайних служб і пожежників. Пасажирів пересадили на інші рейси до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, проблемний російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 знову здійснив екстрену посадку через несправність. Незапланована посадка сталася у міжнародному аеропорту міста Самара «Курумоч» (Російська Федерація).