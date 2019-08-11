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«Боинг» 787. Фото: flickr.com

Пассажирский авиалайнер Boeing 787 совершил аварийную посадку в Риме, повреждены строения и автомобили (ФОТО)

11 авг 2019, 13:15
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Пассажирский самолет Boeing 787 (Боинг) совершил аварийную посадку в аэропорту Рима.

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Фрагменты авиалайнера упали на крыши и автомобили города Фьюмичино. Самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета. На борту находились 298 пассажиров на борту, «Боинг» направлялся в Лос-Анджелес. Об этом 11 августа сообщает газета La Repubblica.

Предварительно установлено, что у самолета возникли проблемы с двигателем. Отдельные обломки достигали длины в 5 см. В общем обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов. В некоторых авто разбиты стекла, крыши некоторых домов повреждены. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиров пересадили на другие рейсы в Соединенные Штаты.

Обломки самолета и поврежденные авто. Фото: La Repubblica

Обломки самолета и поврежденные авто. Фото: La Repubblica

Напомним, проблемный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 вновь совершил экстренную посадку из-за неисправности. Незапланированная посадка произошла в международном аэропорту города Самара «Курумоч» (Российская Федерация).


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