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В мечети Осло стреляли. Фото: Военные люди

В Осло неизвестный устроил стрельбу в мечети

10 авг 2019, 20:13
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Стрельбу в мечети в пригороде Осло в субботу, 10 августа, устроил неизвестный.

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Мужчина был вооружен двумя дробовиками и пистолетом. Он ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили. Впоследствии злоумышленника передали норвежской полиции. Об этом сегодня сообщает Reuters.

В результате вооруженного инцидента пострадал один человек, его с огнестрельным ранением госпитализировали.

Полиция Осло не сообщила возраст и имя нападавшего. Очевидцы утверждают, что это был «молодой белый мужчина». Другие подробности о злоумышленнике и его мотивы пока неизвестны.

Напомним, 15 марта в мечети новозеландского города Крайстчерч произошел теракт. Австралиец Брэндон Таррант зашел в мечеть и расстрелял мусульман, которые там находились. Злоумышленник вел онлайн-трансляцию нападения. Видео впоследствии было обнародовано в сети. После теракта правительство Новой Зеландии решило запретить продажу всех видов полуавтоматического оружия.


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