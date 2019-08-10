В мечети Осло стреляли. Фото: Военные люди

https://racurs.ua/n125412-v-oslo-neizvestnyy-ustroil-strelbu-v-mecheti.html

Ракурс

Стрельбу в мечети в пригороде Осло в субботу, 10 августа, устроил неизвестный.

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Мужчина был вооружен двумя дробовиками и пистолетом. Он ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили. Впоследствии злоумышленника передали норвежской полиции. Об этом сегодня сообщает Reuters.

В результате вооруженного инцидента пострадал один человек, его с огнестрельным ранением госпитализировали.

Полиция Осло не сообщила возраст и имя нападавшего. Очевидцы утверждают, что это был «молодой белый мужчина». Другие подробности о злоумышленнике и его мотивы пока неизвестны.

Напомним, 15 марта в мечети новозеландского города Крайстчерч произошел теракт. Австралиец Брэндон Таррант зашел в мечеть и расстрелял мусульман, которые там находились. Злоумышленник вел онлайн-трансляцию нападения. Видео впоследствии было обнародовано в сети. После теракта правительство Новой Зеландии решило запретить продажу всех видов полуавтоматического оружия.