«Динамо» уступило «Шахтеру». Фото: FC Dynamo Kyiv

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Донецкий «Шахтер» победил в Киеве столичное «Динамо» со счетом 2:1 в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

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Форвард дончан и сборной Украины Жуниор Мораес открыл счет на НСК «Олимпийский» на 21 минуте. Он эффектно отправил круглого в ворота Дениса Бойко после передачи израильтянина Манора Соломона.

Уже на 28 минуте «бело-синие» смогли отыграться. Голкипер Андрей Пятов неудачно отбил мяч перед собой, а на добивании первым был игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес, который забил дебютный гол за «Динамо».

Команда Луиша Каштру снова вышла вперед вышла на 64 минуте. Бразилец с украинским паспортом Марлос подхватил мяч на подступах к штрафной, сумел обыграть нескольких защитников и точным ударом поразил угол ворот.

Динамо — Шахтер 1:2

Голы: Родригес, 39 — Мораес, 21, Марлос, 65

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Гармаш, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70 — Цыганков (Вербич, 60), Родригес, Де Пена.

Шахтер: Пятов — Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Марлос (Дентиньо, 90+2), Алан Патрик, Саломон, Тайсон — Мораес (Бланко-Лещук, 80).

Предупреждения: Шепелев, Андриевский — Мораес, Алан Патрик

После сегодняшней игры «Шахтер» набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Александра Хацкевича сейчас имеют в активе 6 очков и делят вторую-третью позицию с «Колосом».

Напомним, киевское «Динамо» интересуется подписанием контракта с румынским тренером Мирчей Луческу, который длительное время был главным наставником донецкого «Шахтера». Специалист сегодня присутствовал на матче «Динамо» и «Шахтера».