Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Динамо» интересуется подписанием контракта с Луческу, фото — football.ua

«Динамо» заинтересовано подписать контракт с Луческу — СМИ

7 авг 2019, 19:14
999

Гранд украинского футбола киевское «Динамо» интересуется подписанием контракта с румынским тренером Мирчей Луческу.

Loading...

Специалист должен посетить матч «Динамо» и «Шахтера», который состоится 10 августа в Киеве. Об интересе киевлян к бывшему тренеру «Шахтера» Луческу сообщает румынское издание gsp.ro.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что 74-летний специалист посетит Киев и для того, чтобы встретиться с руководством «Динамо» На встрече Мирча должен дать свой окончательный ответ на предложение возглавить клуб.

Сейчас главным тренером киевлян является белорус Александр Хацкевич. Летом он подписал новый контракт с «Динамо», но на протяжении долгого периода говорили о его возможной отставке в связи с невнятной игрой киевлян. Во вторник, 6 августа, «Динамо» проиграло первый матч за выход в плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:0.

Луческу 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер» (с 2004 по 2016 год) и восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз — Кубок Украины, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009 году.

Впоследствии Луческу возглавлял «Зенит» и сборную Турции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Война не всех вылечила: у Матиоса объяснили Рябошапке, почему нельзя ликвидировать Военную прокуратуру

Коллектив военных прокуратур жестко ответил на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Руслана Рябошапки о вероятной ликвидации военной прокуратуры в процессе реформы правоохранительных органов

Новости Украины
19:42

СБУ объяснила, почему не задержала хамов-сепаратистов из ЛНР (ВИДЕО)

СБУ объяснила, почему не задержала представителей так называемой ЛНР, которые пришли на подконтрольную Киеву территорию Украины и оскорбляли руководителя Станично-Луганской РГА Юрия Золкина

Новости Украины
18:47
Новости партнеров
Загрузка...