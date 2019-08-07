«Динамо» интересуется подписанием контракта с Луческу, фото — football.ua

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Гранд украинского футбола киевское «Динамо» интересуется подписанием контракта с румынским тренером Мирчей Луческу.

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Специалист должен посетить матч «Динамо» и «Шахтера», который состоится 10 августа в Киеве. Об интересе киевлян к бывшему тренеру «Шахтера» Луческу сообщает румынское издание gsp.ro.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что 74-летний специалист посетит Киев и для того, чтобы встретиться с руководством «Динамо» На встрече Мирча должен дать свой окончательный ответ на предложение возглавить клуб.

Сейчас главным тренером киевлян является белорус Александр Хацкевич. Летом он подписал новый контракт с «Динамо», но на протяжении долгого периода говорили о его возможной отставке в связи с невнятной игрой киевлян. Во вторник, 6 августа, «Динамо» проиграло первый матч за выход в плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:0.

Луческу 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер» (с 2004 по 2016 год) и восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз — Кубок Украины, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009 году.

Впоследствии Луческу возглавлял «Зенит» и сборную Турции.