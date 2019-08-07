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Реинтеграция Донбасса: СБУ объяснила, почему не задержала хамов-сепаратистов из ЛНР, скриншот видео "5 канала"

СБУ объяснила, почему не задержала хамов-сепаратистов из ЛНР (ВИДЕО)

7 авг 2019, 18:47
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Служба безопасности Украины объяснила, почему не задержала представителей так называемой ЛНР Владислава Дейнего и Ольгу Кобцеву, которые вчера пришли на подконтрольную Киеву территорию Украины и оскорбляли руководителя Станично-Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина.

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СБУ обнародовала в Фейсбук заявление, в котором говорится о том, что появление переговорщиков квазиреспубликы является продуманной провокацией террористов. Силовики не задерживали Дейнего и Кобцеву в нейтральной зоне, поскольку это стало бы поводом заявить о срыве Киевом соглашений о перемирии, которое достигли в июле участники трехсторонней группы в Минске.

В СБУ заверили, что продолжают расследовать уголовные производства относительно Дейнего и Кобцевой.

Они являются представителями боевиков ОРЛО на переговорах в Минске. Во вторник, 6 августа чиновники фейковой ЛНР перешли разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской. На подконтрольной Украине территории Кобцева и Дейнего заявили, что Станица Луганская принадлежит ЛНР в соответствии с минскими соглашениями.

Представители оккупантов вели себя вызывающе и хамски в разговоре с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. Именно он встретил оккупантов в демилитаризованной «серой» зоне, рядом не было сотрудников СБУ, полиции, военных или пограничников. Копцева угрожала журналистам и бросалась на камеру.

Источник: Ракурс


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