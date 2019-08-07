Реінтеграція Донбасу: СБУ пояснила, чому не затримала хамів-сепаратистів з ЛНР, скріншот відео "5 каналу"

https://racurs.ua/ua/n125298-sbu-poyasnyla-chomu-ne-zatrymala-hamiv-separatystiv-z-lnr-video.html

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Служба безпеки України пояснила, чому не затримала представників так званої ЛНР Владислава Дейнего й Ольгу Кобцеву, які вчора прийшли на підконтрольну Києву територію України та ображали керівника Станично-Луганської райдержадміністрації Юрія Золкіна.

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СБУ оприлюднила у Фейсбук заяву, у якій йдеться про те, що поява переговорників квазіреспубліки є продуманою провокацією терористів. Силовики не затримували Дейнего та Кобцеву в нейтральній зоні, оскільки це стало б приводом заявити про зрив Києвом угод про перемир’я, яке досягли у липні учасники тристоронньої групи в Мінську.

В СБУ запевнили, що продовжують розслідувати кримінальні провадження стосовно Дейнего та Кобцевої.

Вони є представниками бойовиків ОРЛО на переговорах в Мінську. У вівторок, 6 серпня посадовці фейкової ЛНР перейшли зруйнований міст на лінії розмежування в Станиці Луганській. На підконтрольній Україні території Кобцева і Дейнего заявили, що Станиця Луганська і Щастя належать ЛНР відповідно до мінських угод.

Представники окупантів поводилися виклично та хамськи у розмові із головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Саме він зустрів окупантів в демілітаризованій «сірій» зоні, поруч не було співробітників СБУ, поліції, військових чи прикордонників. Копцева погрожувала журналістам та кидалася на камеру.