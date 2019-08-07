«Динамо» цікавиться підписанням контракту з Луческу, фото — football.ua

https://racurs.ua/ua/n125299-dynamo-zacikavlene-pidpysaty-kontrakt-z-luchesku-zmi.html

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Гранд українського футболу київське «Динамо» цікавиться підписанням контракту з румунським тренером Мірчею Луческу.

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Спеціаліст повинен відвідати матч «Динамо» і «Шахтаря», який відбудеться 10 серпня у Києві. Про зацікавлення киянами колишнім тренером «Шахтаря» Луческу повідомляє румунське видання gsp.ro.

З посиланням на власні джерела видання інформує, що 74-річний фахівець відвідає Київ і для того, щоб зустрітися з керівництвом «Динамо» На ній Мірча повинен дати свою остаточну відповідь на пропозицію очолити клуб.

Наразі головним тренером киян є білорус Олександр Хацкевич. Влітку він підписав новий контракт з «Динамо», але впродовж довгого періоду подейкували про його можливу відставку у зв’язку з невиразною грою киян. У вівторок, 6 серпня, «Динамо» програло перший матч з вихід у плей-офф відбіркового етапу Ліги чемпіонів бельгійському «Брюгге» з рахунком 1:0.

Луческу впродовж 12 років очолював донецький «Шахтар» (з 2004 по 2016 рік) і вісім разів вигравав чемпіонат України, шість разів — Кубок України, а також здобув Кубок УЄФА в 2009 році.

Згодом Луческу очолював «Зеніт» і збірну Туреччини.