В Офисе президента согласовали план мероприятий на День независимости. Фото: ASPI

https://racurs.ua/n125410-den-nezavisimosti-ukrainy-u-zelenskogo-soglasovali-plan-meropriyatiy.html

Ракурс

План мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины согласовали в Офисе президента Владимира Зеленского.

Loading...

У президента отметили, что дети на День Независимости будут в центре внимания. Утро 24 августа начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главы государства.

В 9.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни объявят минуту молчания. Прозвучат 100 ударов колокола, которые будут символизировать сто ударов сердца каждого из погибших на Евромайдане.

Состоится Шествие достоинства при участии президента Украины Владимира Зеленского, который вместе с родными и близкими погибших защитников Украины, ветеранами АТО возложит цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. Кроме того, под звук колоколов на майдане Независимости поднимут флаг Украины.

На главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Наградят украинцев, которые достигли успехов в различных сферах. Также запланирован марш защитников Украины с участием ветеранов.

Напомним, в День Независимости Украины, 24 августа, состоится Шествие достоинства. По Крещатику пройдутся представители различных воинских подразделений Вооруженных сил Украины и силовых структур.