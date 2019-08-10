В Офісі президента погодили план заходів на День незалежності. Фото: ASPI

https://racurs.ua/ua/n125410-den-nezalejnosti-ukrayiny-u-zelenskogo-uzgodyly-plan-zahodiv.html

Ракурс

План заходів до 28-ї річниці Незалежності України погодили в Офісі президента Володимира Зеленського.

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У президента наголосили, що діти на День Незалежності будуть у центрі уваги. Ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам’яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни. Про це 10 серпня повідомила прес-служба глави-держави.

О 9.30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні оголосять хвилину мовчання. Пролунають 100 ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих євромайданівців.

Відбудеться Хода гідності за участю президента України Володимира Зеленського, який разом з рідними та близькими полеглих захисників України, ветеранами АТО покладе квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Крім того, під звук дзвонів на майдані Незалежності піднімуть прапор України.

На головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти. Нагородять українців, які досягли успіхів у різних сферах. Також запланований марш захисників України за участі ветеранів.

Нагадаємо, в День Незалежності України, 24 серпня, відбудеться Хода гідності. Хрещатиком пройдуться представники різних військових підрозділів Збройних сил України та силових структур.